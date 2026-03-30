İstanbul’da etkili olan yağışlar, barajlardaki doluluk oranını artırdı.
30 Mart itibarıyla yüzde 58,03 seviyesine ulaştı. İSKİ verilerine göre, İstanbul’da 20 - 30 Mart 2026 tarihleri boyunca baraj havzalarına düşen ortalama 100-120 mm yağışın, doğrudan rezervlere yansıdığı belirtildi.
İstanbul’un toplam su rezervi 503 milyon metreküp olarak kaydedildi.
Bazı önemli barajlardaki doluluk oranları:
- Ömerli: yüzde 67,9’dan yüzde 81,6’ya yükseldi.
- Büyükçekmece: yüzde 34,54’ten yüzde 42,7’ye çıktı.
- Elmalı: yüzde 85,2’dan yüzde 100’e ulaştı.
- Terkos: yüzde 29,4’ten yüzde 42,9 seviyesine geldi