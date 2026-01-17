Tebliğe göre, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) işlemlerinde hem fiyatlar güncellendi hem de aynı hastaya aynı ay içinde yapılabilecek işlem sayısına ilişkin kurallar belirlendi. BT çekimlerinde işlem bedelleri 450 lira ile 505 lira aralığında belirlenirken, MR çekimlerinde ödenecek tutarlar işlem türüne göre 673 liradan başlayarak 1.111 liraya kadar çıktı. Aynı ay içinde birden fazla yapılan işlemlerde ise en yüksek bedelli işlemin esas alınacağı hükme bağlandı.

Acil servislerde uygulanan bazı işlemlerin de fiyatları yeniden düzenlendi. Buna göre acil serviste kritik hasta yatak ve takibi için 577 lira, FAST ultrasonografi için 297 lira, transkutan pacemaker uygulaması için ise 386 lira bedel belirlendi. Tebliğde, acil servislerde hangi işlemlerin kaç kez faturalandırılabileceğine ilişkin sınırlamalara da yer verildi.

TIBBİ GEREKÇE ŞARTI ARANACAK

Değişiklikle birlikte radyolojik ve nükleer tıp alanındaki işlemlerde dikkat çekici fiyat artışları yapıldı. Buna göre, radyonüklid tedaviler kapsamında yer alan bazı uygulamaların bedelleri 184 bin liraya kadar yükseldi. Nükleer tıp alanında kullanılan I-131 ile yapılan bazı tedavilerin bedelleri ise 2 bin 700 lira ile 7 bin 200 lira arasında belirlendi. Bu işlemler için uzman hekim raporu ve tıbbi gerekçe şartı aranacağı da tebliğde yer aldı.

Tebliğ kapsamında girişimsel işlemler, anjiyografi, endoskopik işlemler ile yoğun bakım hizmetlerine ilişkin işlem puanları ve fiyat listeleri de güncellendi. Bazı girişimsel tedavilerde bedellerin 7 bin lira ile 15 bin lira arasında değiştiği, bazı işlemlerin ise birlikte faturalandırılamayacağı belirtildi.

Ayrıca ortez, protez ve tıbbi malzeme listelerinde de önemli fiyat güncellemelerine gidildi. Buna göre, alüminyum koltuk değneği için 63 lira, ayak bileği sabitleyici ortez için 369 lira, ayarlanabilir diz eklemi ortezi için yaklaşık 1.500 lira bedel belirlenirken, bazı yürüme ortezleri ile kalça ve diz protezlerinde kullanılan parçaların fiyatlarının 7 bin lira ile 10 bin lira bandına çıktığı görüldü. Yapılan düzenlemeler yayımlandığı tarihte yürürlüğe girdi.