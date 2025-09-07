50 YAŞ ÜSTÜ ŞEKER, KİLO VE DAMARLAR -7-

Zihin, stres ve sosyalbağların metabolik etkisi

- Kaliteli uyku

Düzenli uyku, insülin direncini azaltır, açlık-tokluk hormonlarını dengeler. Uykusuzluk, iştahı artıran ghrelin hormonunu yükseltir. (Kaynak: National Sleep Foundation, 2025)

- Zihinsel egzersiz

Günlük okuma, hafıza oyunları, yeni bir dil öğrenmek veya enstrüman çalmak beyin bağlantılarını güçlendirir ve bilişsel yaşlanmayı yavaşlatır. (Kaynak: Alzheimer’s Association, 2025)

- Stres yönetimi

Yüksek stres kortizol seviyesini artırır, bu da göbek çevresinde yağ birikimini tetikler. Düzenli nefes egzersizi, meditasyon ve yürüyüş kortizolü düşürür. (Kaynak: Mayo Clinic, 2025)

- Sosyal bağlar

Aile ve arkadaş çevresi ile düzenli iletişim, depresyon riskini düşürür ve yaşam süresini uzatır. Yalnızlık, kalp krizi riskini sigara kadar artırabilir. (Kaynak: Harvard Health, 2025)

Takip planı ve yıllık kontrol listesi

Sağlıklı bir yaşam için düzenli izlem çok önemlidir. Bu listeyi yılda bir gözden geçirin. (Kaynak: American Diabetes Association, 2025)

Tatlıyı tamamen bırakmalı mıyım?

Hayır, tamamen yasaklamak gerekmez. Önemli olan porsiyonu küçültmek, sık tüketmemek ve tatlıyı ana öğünden sonra tüketmektir. Böylece kan şekerinin ani yükselmesi engellenir. Ayrıca rafine şeker yerine meyve ya da tam tahıllı tariflerle tatlı ihtiyacını daha sağlıklı karşılamak mümkün. (Kaynak: Mayo Clinic, 2025)

Sağlıklı yaşam süresini uzatan yedi alışkanlık

Diyabet ilaçlarına başlamak kötüye gidiş mi demek?

Hayır. İlaçlar kan şekerini güvenli aralıklara çekmek, organ hasarını önlemek ve yaşam kalitesini korumak için kullanılır. Erken dönemde ilaç başlamak, uzun vadede komplikasyonları önler. İlaç kullanmak başarısızlık değil, sağlığınızı koruma adımıdır. (Kaynak: American Diabetes Association, 2025)

Bel çevrem geniş ama kilom normal, risk altında mıyım?

Evet. Normal kilolu olsanız bile bel çevresinde yağ birikimi varsa risk devam eder. Özellikle erkeklerde 102 cm, kadınlarda 88 cm üzerindeki ölçümler kalp hastalığı, diyabet ve tansiyon riskini artırır. Bel çevresi, sadece kilonuz değil organlarınızın çevresinde biriken yağ hakkında da bilgi verir. (Kaynak: Centers for Disease Control and Prevention, 2025)

Diyabeti tamamen

Tip 2 diyabet kronik bir durumdur ama erken dönemde yakalanırsa kan şekeri tamamen normale dönebilir ve ilaç ihtiyacı ortadan kalkabilir. Bu duruma “remisyon” denir.

Düzenli egzersiz, kilo kaybı ve doğru beslenme ile kan şekerini uzun süre normal seviyede tutmak mümkündür. (Kaynak: American Diabetes Association, 2025)

Egzersize zaman bulamıyorum kısa yürüyüşler işe yarar mı?

Kesinlikle evet. Günde 10–15 dakikalık kısa yürüyüşler bile fayda sağlar. Özellikle yemeklerden sonra yapılan kısa yürüyüşler, kan şekerinin yükselmesini engeller. Asıl önemli olan süreklilik ve haftalık toplamda 150 dakikaya yaklaşmaktır. (Kaynak: World Health Organization, 2025)