Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) yayımlamış olduğu bebek ölümleri raporu acı gerçeği ortaya koydu. Veriler, bebek ölümlerinin yalnızca sağlık sisteminin teknik kapasitesini değil, toplumsal eşitsizlikleri de gözler önüne serdi.

TTB’nin yayımladığı raporda, 2024 yılında ülke genelinde her bin canlı doğan bebekten 9’unun bir yaşını doldurmadan hayatını kaybettiği bilgisi yer aldı.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, TTB Halk Sağlığı Kolu Başkanı Dr. Nasır Nesanır ekonomik krizin sağlıkta sınıf ayrımını da derinleştirdiğinin altını çizerek, “Sağlık sisteminin giderek daha fazla piyasa mantığıyla örgütlenmesi, bebek ölümlerini doğrudan ve dolaylı biçimde etkiliyor. Bebek ölümlerini azaltmanın temel yolu devasa hastaneler değil, güçlü ve yaygın bir koruyucu sağlık sistemi” ifadelerini kullandı.

TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’deki bebek ölüm hızının binde 10 civarında olduğunu kaydeden Nesanır, “Türkiye’nin OECD ortalamasının iki katından fazla bebek kaybı yaşaması, sorunun yalnızca tıbbi değil, sistemik bir nitelik taşıdığını açıkça gösteriyor. Bebek ölümlerinin yaklaşık yüzde 70’i yaşamın ilk 28 gününde, yani neonatal dönemde gerçekleşiyor” dedi.