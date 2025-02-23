Aralık ayında patlak veren sahte dolar krizi, Türkiye'nin birçok noktasında ticareti durma noktasına getirirken, bankalar ve ATM'ler 50 ve 100 dolarlık banknotları kabul etmemeye başlamıştı.



Kapalıçarşı'da krize neden olan durumun çözülmesi haftalar sürerken, bu kez Türkiye'nin adı sahte Euro basımı ile gündeme geldi.



ALMANYA MERKEZ BANKASI UYARDI: 'KAYNAĞI TÜRKİYE VE ÇİN'



Almanya Merkez Bankası(Bundesbank), dolaşıma sokulan sahte banknotların sayısındaki artışa dikkat çekerek, geçtiğimiz yıl sahte euro kullanımında rekor bir artış yaşandığını açıkladı.

2024 yılında ele geçirilen 72 bin 400 adet sahte banknot, bir önceki yıla göre yüzde 28’lik bir artış anlamına gelirken, sahte madeni paraların kullanımında da benzer oranda bir artış görüldüğü aktarıldı. 25 bin yeni vaka ile birlikte madeni paralardaki sahtecilik sayısı 141 bine ulaşırken, yapılan uyarıda sahte banknotların kaynağına ilişkin de çarpıcı ifadelere yer verildi.



Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan incelemelere göre, sahte banknotların önemli bölümü Türkiye ve Çin üzerinden getiriliyor.



EN ÇOK KULLANILAN SAHTE BANKNOTLAR 20 VE 50 EURO



Bundesbank’ın nakitten sorumlu yönetim kurulu üyesi Burkhard Balz, dolandırıcıların en çok 20 ve 50 euro’luk banknotları taklit ettiğini belirtti.



Bundesbank’ın verilerine göre, her ne kadar sahte banknot sayısında artış görülse de, bu paraların geçtiğimiz yıla kıyasla daha küçül ölçekli banknotlar olması, toplam kaybın düşmesine yol açtı.

Sahte para nedeniyle oluşan zarar önceki yıl 5 milyon euro iken, 2024’te 4,5 milyon euro’ya düştü.



SAHTE PARAYA HAPİS CEZASI UYGULANACAK





Bundesbank, sahte parayla karşılaşan kişilerin bu parayı bilerek dolaşıma sokarak zarardan kaçınmaya çalışmamaları gerektiğini vurguladı. Yetkililer, sahte parayı kasıtlı olarak kullanmanın suç teşkil ettiğini hatırlatarak, vatandaşların şüpheli banknotları en yakın polis birimine teslim etmeleri gerektiğini ifade etti.

Almanya’da sahte para basmak, dolaşıma sokmak veya bu girişimde bulunan kişilere en az 1 yıl hapis cezası verilmekte. Örneğin geçtiğimiz yıl Hessen’de aracında 31 bin euro sahte para bulunan bir kişi, kaynağını açıklayamadığı için 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.