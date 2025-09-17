Uzmanlar, reçetesiz bir şekilde internet üzerinden satışa sunulan ilaçlar arasında çok sayıda merdiven altı ürünlerin de yer aldığına dikkat çekiyor. Son zamanlarda popülaritesi artan ‘zayıflama iğneleri’ de bunlardan biri… Farmasötik Toksikoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, hayati tehlike yaratabilecek bu iğnelere karşı önemli uyarılarda bulundu…

PEK ÇOK ZARARLI MADDE BULUNABİLİR

Denetimsiz üretilen ve zayıflama amacıyla kullanılan sahte ilaçlarda pek çok zararlı madde bulunabilir. Bunlar; toksik kimyasallar, yasaklanmış etken madde olan sibutramin, ağır metal, tiroid hormonu-iyot gibi bazı aktif maddeler, bazı uyarıcılar ve bakteri içerebilir. Bunlar da yaşamı tehdit edebilir.

11 üründen 3’ünde yasaklı madde çıktı

Sahte ilaç küresel bir sorun. Bugün sahte ilaç pazarının OECD tarafından 2020 yılında yayınlanan bir yayında Dünya genelinde yıllık 4.6 milyar dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

Yapmış olduğumuz bir araştırmada internetten almış olduğumuz 11 zayıflama ürününden 3’ünde yasaklı madde olan sibutramin tespit ettik. Bu nedenle internet sitelerinden, hiçbir ilaç alınmamalı. İlaçlar sadece doktor önerisiyle eczanelerden temin edilmeli.

ÖNCESİNDE VE SONRASINDA ZAYIFLAMA İGNELERİ’NİN SIRRI

Bu ‘bilinmezlikler’ tehlike doğurur

İnternetten alınan bir ilacın, içeriğinde ne olduğunu, etiketinde yer almayan maddeleri içerip içermediğini, ilaçlar için kritik öneme sahip saklama koşullarına uygun saklanıp saklanmadığını ve son kullanma tarihlerinin gerçek olup olmadığını bilemeyiz. Tüm bu kriterler sağlık açısından büyük bir risktir.

Gerçek iğnelerin de bazı yan etkileri var

Zayıflama iğnelerinin bilinçsiz kullanımı sağlık için ciddi bir tehdittir. En sık görülen yan etki bulantı, kusma olarak bilinmektedir. İshal, şiddetli kabızlık, karın ağrısı gibi sindirim sistemini etkileyen yan etkiler sık görülmektedir. Ciddi alerjik reaksiyonlar ve nadiren pankreatit (pankreas iltihabı), safra kesesi sorunları ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gibi daha ciddi riskler de ortaya çıkabilir. İlacı kullanan kişilerin birçoğunda bu yan etkiler görülürken, bu yan etkiler az bir hasta grubunda ilacı bırakmayı gerektirecek şiddette olabilir. Daha da kötüsü, bu ilaçların doktor onayı olmadan ya da uzun süre kullanıldıklarında gelişebilecek olası yan etkileri ise belirsizdir.

Mucize beklemeyin

Günümüzde her ne kadar ‘cezbedici’ vaatlere maruz kalsak da hızlı ve kolay kilo vermenin ‘mucizevi’ bir yolu yoktur. Hızlı kilo kaybı sağladığı ileri sürülen bazı moda diyetler, bitkisel oldukları iddia edilen ilaçlar kadar (ne yazık ki birçok kişinin hayatını kaybettiği vakaları herkes hatırlar) zayıflama iğneleri de ‘sihirli’ bir şekilde tek başına kilo kaybı sağlamaz. Sağlıklı-dengeli beslenme, egzersiz, sigara-alkolden uzak durmak, düzenli uyumak varsa kronik hastalıkları tedaviyle kontrol altında tutumak kilo kontrolünün altın anahtarıdır.

Nelere yol açabilir?



Sahte zayıflama ilaçlarında kullanılan “sibutramin” etken maddesi kalp hastaları için ciddi risk oluşturabilir. Aşırı iyot veya tiroid hormonu içeren ilaçlar da tiroidin fazla çalışmasına yol açarak, çarpıntı, tansiyon yüksekliği, ellerde titreme, terleme ve aşırı sinirlilik gibi sorunlarla kendini gösteren hipertiroide neden olabilir. Hipoglisemi gibi ciddi yan etkiler de görülebilir. Bunlar sadece iki örnek… Özetle, merdiven altı zayıflama iğneleri hayati risk yaratacak sorunlara yol açabilir.