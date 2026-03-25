Sahte zeytinyağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Aynı firmanın, farklı marka isimleri altında satışa sunduğu ürünlerle çok kez tağşiş listesine dahil olduğu öne sürülürken, isim değişikliklerine rağmen sürecin devam ettiği ifade edildi.
İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren firma hakkında ortaya çıkan detaylarda, 2024 yılından bu yana toplam 82 kez tağşiş listesinde yer aldığı bilgisi öne çıktı.
Gıda güvenliği paylaşımlarıyla bilinen Gıdadedektifi’nin aktardığı bilgilere göre, firmanın farklı markalar altında piyasaya sürdüğü ürünlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı iddia edildi. Yapılan incelemelerde, bu uygulamanın farklı dönemlerde tekrarlandığı ve benzer içeriklerin çeşitli marka isimleriyle satışa sunulduğu belirtildi.
MARKA İSMİ DEĞİŞTİREREK SATIŞA DEVAM ETTİ
İŞTE O UZUN MARKA LİSTESİ:
Tağşiş tespitleriyle ilişkilendirilen markalar kamuoyuna açıklandı. Listede farklı isimler ve bölgeleri çağrıştıran çok sayıda marka yer aldı.
1926 Mehmet Selim Efendi
Alatepe Organik
Arden Ayvalık
Aydın Egenin Efesi
Ayvalık
Ayvalık Kooperatif
Ayvalık Köy Birlik
Ayvalık Köy Koop
Azm Ayvalık
Bizim Ayvalık
Çakır Ada
Damlam Ayvalık
Damlam Ayvalık Extra Virgin
Doğal Ürünler Efe Organic
Edremit Gömeç
Edremit Sofram
Efebeyi
Ege Belenkaya
Ege Sızma
Ege Tarım Birlik
Egeden
Egelim
Gemlik
Geyikli Gold
Gold Ayvacık
Güney Egeden
Köy Tat
Lux Ayvalık
Lux Ayvalık Körfezim
Olive Santo
Öz Tadım
Özdedeoğlu
Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi
Sazlıköy
Sicilyağ Ege'den
Tepeköy
Tvk Tarım
Yeni Ayvalık
Yeni Egeden
Yeni Körfez
Yeni Mudanya Köy-Koop
Yeşil Ayvalık
Zeytinada
Zeytinbağı Trilye
Zeytinbeyli
Zeytinören
Uzmanlar, zeytinyağı satın alırken ürün etiketlerinde yer alan bilgilerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Güvenilir üretim kaynaklarının tercih edilmesi ve içerik detaylarının kontrol edilmesinin önemine vurgu yapılıyor.