Sahte zeytinyağı iddiaları yeniden gündeme geldi. Aynı firmanın, farklı marka isimleri altında satışa sunduğu ürünlerle çok kez tağşiş listesine dahil olduğu öne sürülürken, isim değişikliklerine rağmen sürecin devam ettiği ifade edildi.

İzmir’in Selçuk ilçesinde faaliyet gösteren firma hakkında ortaya çıkan detaylarda, 2024 yılından bu yana toplam 82 kez tağşiş listesinde yer aldığı bilgisi öne çıktı.

Gıda güvenliği paylaşımlarıyla bilinen Gıdadedektifi’nin aktardığı bilgilere göre, firmanın farklı markalar altında piyasaya sürdüğü ürünlerde zeytinyağına tohum yağı karıştırdığı iddia edildi. Yapılan incelemelerde, bu uygulamanın farklı dönemlerde tekrarlandığı ve benzer içeriklerin çeşitli marka isimleriyle satışa sunulduğu belirtildi.

MARKA İSMİ DEĞİŞTİREREK SATIŞA DEVAM ETTİ

Firmanın bugüne kadar 46 farklı marka adı altında ürün sattığı, söz konusu ürünlerin ise yapılan denetimlerde tağşiş tespitleriyle listelere girdiği belirtildi. Marka isimleri değişse de içeriklerin benzer şekilde devam ettiği ifade edildi.

İŞTE O UZUN MARKA LİSTESİ:

Tağşiş tespitleriyle ilişkilendirilen markalar kamuoyuna açıklandı. Listede farklı isimler ve bölgeleri çağrıştıran çok sayıda marka yer aldı.

1926 Mehmet Selim Efendi

Alatepe Organik

Arden Ayvalık

Aydın Egenin Efesi

Ayvalık

Ayvalık Kooperatif

Ayvalık Köy Birlik

Ayvalık Köy Koop

Azm Ayvalık

Bizim Ayvalık

Çakır Ada

Damlam Ayvalık

Damlam Ayvalık Extra Virgin

Doğal Ürünler Efe Organic

Edremit Gömeç

Edremit Sofram

Efebeyi

Ege Belenkaya

Ege Sızma

Ege Tarım Birlik

Egeden

Egelim

Gemlik

Geyikli Gold

Gold Ayvacık

Güney Egeden

Köy Tat

Lux Ayvalık

Lux Ayvalık Körfezim

Olive Santo

Öz Tadım

Özdedeoğlu

Özgü Altınoluk Kuzey Ege Yöresi

Sazlıköy

Sicilyağ Ege'den

Tepeköy

Tvk Tarım

Yeni Ayvalık

Yeni Egeden

Yeni Körfez

Yeni Mudanya Köy-Koop

Yeşil Ayvalık

Zeytinada

Zeytinbağı Trilye

Zeytinbeyli

Zeytinören

Uzmanlar, zeytinyağı satın alırken ürün etiketlerinde yer alan bilgilerin dikkatle incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Güvenilir üretim kaynaklarının tercih edilmesi ve içerik detaylarının kontrol edilmesinin önemine vurgu yapılıyor.