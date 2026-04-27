Fatih Mahallesi Singapur Evleri mevkisinde F.Ş. ile Fatih K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih K., göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Ancak Fatih K., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından şüpheli F.Ş. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.