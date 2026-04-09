Trendyol 1. Lig’de son düzlüğe girildi. Süper Lig’e yükselme, play-off’a kalma ve kümede kalma mücadelesi son hız devam ediyor. Türk futbolunun köklü kulüplerinden Sakaryaspor’da kötü günler bitmiyor. Son olarak deplasmanda Ümraniyespor'a 2-0 mağlup olan Sakarya ekibinin ligde kalma umutları azaldı.

Lige istediği gibi başlayamayan ve ilk devrede 3 teknik direktörün yönetiminde sahaya çıkan Sakaryaspor, 19 maç sonunda 6 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet ve topladığı 22 puanla devreyi düşme hattının 1 basamak yukarısında 16. sırada tamamladı. Ligin ikinci devresine teknik direktör Hakan Kutlu'yla başlayan ve kadrosuna takviyeler yapan yeşil-siyahlı takım, oynadığı 7 maçın 5'inde yenildi, 2'sinde berabere kaldı. Sakarya ekibi, Kutlu ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Mustafa Dalcı da istediği sonuçları alamadı. Dalcı yönetimindeki Sakaryaspor, 8 maçta sadece 2 galibiyet alabildi.

TÜM MAÇLARINI KAZANSA BİLE YETMİYOR

Ligde kalma şansını zora sokan Sakaryaspor'un kalan 4 haftada rakiplerini yenmesi de yetmiyor. 33 puanla 18. sırada bulunan Sakarya temsilcisi, kalan 4 maçını kazansa bile düşme hattında mücadele veren rakipleri Serikspor, Ümraniyespor ve İstanbulspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Sakaryaspor, ayrıca 42 puanlı Boluspor'a ligin her iki yarısında mağlup olarak ikili averajda da rakibinin gerisinde kaldı. Ligin 35. haftasında Sakaryaspor, Süper Lig mücadelesi veren Esenler Erokspor'la sahasında karşılaşacak. Serikspor Ankara Keçiörengücü'ne; Ümraniyespor, Amed Sportif Faaliyetler'e; İstanbulspor ise Özbelsan Sivasspor'a konuk olacak. Bu arada Sakaryaspor, kalan haftalarda ayrıca Atakaş Hatayspor ve Manisa FK ile deplasmanda, Arca Çorum FK ile de iç sahada karşı karşıya gelecek.