Uzmanlar, açık havada koku dengesini kurmanın bir sanat olduğu konusunda uyarıyor: Çok fazla ve baskın koku, huzur vermek yerine baş ağrısına neden olabilir. İdeal olan, esintiyle yayılan hafif aromaları tercih etmektir. Güçlü kokulu bitkiler için tek bir saksı kullanmak ve onları farklı köşelere dağıtmak, kokuların birbirine karışmasını önlemenin en etkili yolu.

Mekanınıza en uygun kokuyu seçerken, bitkilerin karakteristik özelliklerini ve ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmak başarının anahtarıdır:

Yasemin (Jasminum officinale)

Yoğun meyvemsi kokusuyla bilinen bu klasik, aslında tırmanıcı bir sarmaşıktır. Tam güneş alan bir konumda ve saksısına eklenecek bir destek çubuğuyla kısa sürede balkonunuzun yıldızı haline gelir.

Gardenya (Gardenia jasminoides)

Baş döndürücü tropikal aromasıyla tanınır. Sabah güneşini sevip öğleden sonra gölge arayan bu bitkinin kokusu, özellikle sabahın ilk ışıklarında ve akşam serinliğinde zirveye ulaşır.

Lavanta (Lavandula angustifolia)

Rahatlatıcı ve tazeleyici etkisiyle her dönemin favorisidir. Tam güneş altında serpilen lavantanın sadece mor çiçekleri değil, gümüş-yeşil yaprakları da yıl boyunca ferah bir koku yayar.

Dianthus (Karanfil)

Baharatlı ve karanfili andıran nostaljik bir kokuya sahiptir. Kompakt ve sığ kök yapısı sayesinde, yer sıkıntısı çekenler için küçük saksılarda harikalar yaratır.

Frangipani (Plumeria)

Tatlı ve egzotik kokusuyla mekanınıza yaz tatili havası getirir. Geceleri tozlaşmayı sağlayan güveleri çekmek için karanlık çöktüğünde kokusunu daha da yoğunlaştırır.

Kokulu Sardunya (Pelargonium)

Ezber bozan bir seçenektir; çünkü kokusu çiçeklerinde değil, dokunulduğunda veya ezildiğinde yapraklarından yayılır. Elmadan limona, hatta çikolataya kadar değişen şaşırtıcı aroma seçenekleri sunar.

Tatlı Alyssum (Lobularia maritima)

Narin görüntüsünün aksine bal ve badem notaları içeren güçlü bir kokuya sahiptir. Yayılıcı formuyla saksı kenarlarından aşağı doğru sarkan görsel bir şölen sunar.

Sümbül (Hyacinthus orientalis)

Baharın müjdecisi olan bu soğanlı bitki, büyüleyici bir koku gücüne sahiptir. Öyle ki, tek bir saksıdaki birkaç sümbül bile tüm terasın havasını bir anda değiştirmeye yeter.

Saksı bahçeciliğinde kokuyu ve çiçeklenmeyi maksimize etmek için profesyoneller şu adımları öneriyor:

Özellikle Frangipani ve Lavanta gibi bitkiler "ıslak ayaklardan" (su birikmiş toprak) hoşlanmaz. Mutlaka altı delik saksılar ve geçirgen topraklar tercih edin. Kokulu sardunyaları, insanların geçerken sürtünebileceği yürüyüş yollarına yerleştirin; böylece aromaları doğal olarak yayılır. Solan çiçekleri düzenli olarak kesin. Bu işlem bitkinin enerjisini tohuma değil, yeni ve mis kokulu çiçeklere harcamasını sağlar.