Fransız basınında da dikkat çeken bu yönteme göre, sıradan bir çam kozalağı saksı içinde adeta doğal bir nem ölçer gibi çalışıyor. Bunun nedeni ise kozalağın 'higroskopik' yapısı. Yani çevredeki nem oranına göre fiziksel olarak tepki verebiliyor.

Çam kozalağı, nemli ortamlarda pullarını kapatırken, hava kuruduğunda açılıyor. Bu sayede bitkinin bulunduğu toprağın nem durumunu anlamak oldukça kolay hale geliyor.

UYGULAMASI OLDUKÇA BASİT

Bu yöntemi denemek için bir adet çam kozalağını saksının içine, köklere yakın bir noktaya ve toprağın yaklaşık 1-2 santimetre altına yerleştirmek yeterli. Kısa süre içinde kozalağın pullarındaki değişim gözlemlenebiliyor.

Eğer kozalağın pulları açıksa, bu durum toprağın kuruduğunu ve bitkinin suya ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Pullar kapalıysa, toprakta hâlâ yeterli nem bulunduğu anlamına geliyor ve sulamayı ertelemek gerekiyor.

Basit ama etkili bu yöntem, özellikle bitkisini ne zaman sulaması gerektiğini kestiremeyenler için doğal ve masrafsız bir çözüm sunuyor.