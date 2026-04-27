ABD’de Başkan Donald Trump’ın da katıldığı, Hilton Otel’indeki saldırı girişimi dünyanın gündemine otururken, saldırıdan hemen önce sahnede olan ünlü mentalist Oz Pearlman ABD Başkanı Donald Trump’a gösterdiği kağıtta ne yazdığını açıkladı.

USA Today’e saldırı anlarına ilişkişn açıklamalarda bulunan Pearlman, Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in doğacak bebeğinin ismini tahmin etmeye çalıştığı bir gösteri yaptığını söyledi. Pearlman, Leavitt’in bebeğine koymak istediği ‘Viviane’ ismini doğru tahmin ederek, Trump’a elindeki kağıdı gösterdiğini belirtirken, tam o anda silah seslerinin duyulduğunu kaydetti.

Pearlman, o anlarda neler yaşadığını şöyle anlattı:

"O an 'Ölüyor muyuz?' diye düşündüm. Bir bomba patladığını sandım. Başkan'dan sadece birkaç metre uzaktaydım, yerde yatarken göz göze geldik. O bakış kafamda sonsuza dek bir fotoğraf olarak kalacak."