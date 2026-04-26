CBS News'e konuşan yetkili kaynaklar, dün geceki Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeği sırasında yaşanan olaydan önce, şüpheli Cole Tomas Allen'ın saldırı planını yazdığı ve bunun üzerine bir yakınının polisi aradığını iddia etti.

Ayrıca söz konusu kaynağın açıklaması doğrultusunda haberde, şüphelinin otelde bulunan bir kağıda, Trump yönetimi yetkililerini hedef almak istediğini "açıkça yazdığına" dikkat çekildi.

Haberde ayrıca, saldırının ardından araştırmacılar tarafından ifadesi alınan bir diğer aile üyesi, Allen'ın "radikal söylemlerde bulunmaya yatkın olduğu, kullandığı dilin ise sürekli şu anki dünyasındaki sorunları çözmek adına bir şeyler yapmaya" yönelik bir plana atıfta bulunduğu ifade edildi.

Yetkililere göre, "manifesto" olarak adlandırdığı bir metinde şüphelinin, "en yüksek rütbeden en düşük rütbeye doğru öncelik sırasına göre" yönetim yetkililerini hedef almayı planladığını ve yetkilileri "sadece gerekirse" hedef alacağını yazdı.

BİLGİ DOĞRULANDI

Bu bilginin, kolluk kuvvetleri ve Beyaz Saray yetkilileri tarafından doğrulandığı kaydedildi.

Öte yandan ABD medyasındaki bazı haberlerde de şüphelinin notlarında kendinden "dost canlısı federal suikastçı" olarak bahsettiği bilgisi yer aldı.

BEYAZ SARAY MUHABİRLERİ DERNEĞİ YEMEĞİNDEKİ SALDIRI

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda 1 Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.