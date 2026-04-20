Kahramanmaraş’taki okul saldırısının ardından, yönetimin aylar önce değiştirilmiş olması tartışma yarattı.

İYİ Parti’nin “Liyakatli kadrolar neden tasfiye edildi?” sorusuyla gündeme taşıdığı olayın arkasında, öğrenci notlarında usulsüzlük iddiasıyla yürütülen bir soruşturma olduğu belirlendi.

USULSÜZLÜK İDDİASI

Edinilen bilgilere göre, okul yönetimine yönelik görevden alma süreci bir soruşturma kapsamında yürütüldü.

Okul müdürü ile iki müdür yardımcısı hakkında, öğrenci notlarında usulsüzlük yapıldığı yönünde şikâyetler geldi.

İddialarda, yöneticilerin kendi çocuklarının yazılı sınav notlarını usulsüz şekilde yükselttiği öne sürüldü. Öğretmenlerin başvurusu üzerine başlatılan incelemede müfettişler ön rapor hazırladı.

Türkiye gazetesinde yer alan haber göre hazırlanan rapor doğrultusunda okul müdürü ve iki müdür yardımcısının yöneticilik görevleri sonlandırıldı. Söz konusu isimler öğretmen olarak farklı okullara atandı. İddialarla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu, adli sürecin sürdüğü öğrenildi.

NORM FAZLASI KADRO

Okulda görev yapan iki öğretmenin başka okullara atanmasının ise “norm fazlası” uygulaması kapsamında olduğu belirtildi. Yetkililer, bu işlemin Türkiye genelinde uygulanan rutin bir prosedür olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Kahramanmaraş İl Millî Eğitim Müdürü Erhan Baydur’un da görevinden ayrıldığı bildirildi. Eğitim camiasında, önümüzdeki süreçte benzer görevden almaların devam edebileceği konuşuluyor.