Şanlıurfa’da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimde büyük çaplı kaçak sigara sevkiyatı ortaya çıkarıldı. Mardin-Şanlıurfa kara yolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan TIR’da yapılan aramada, saman balyalarının altına saklanmış çok sayıda kaçak sigara bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen detaylı incelemede, dorsede farklı markalara ait toplam 40 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 3,5 milyon TL olduğu belirtildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan TIR sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.