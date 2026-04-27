Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 3-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, karşılaşma sonrası ağır mağlubiyeti değerlendirdi. İtalyan hoca Samandıra’da ise casus olduğunun imasını yaptı.

Tedesco, "Sezonun bitiminde neleri yapacağımızı düşüneceğiz. Ama asıl söylemek istediğim, Samandıra'nın kapalı bir tesis olması beni mutlu ederdi. Tesislerimizde idmanlarımızı herkes görüyor. Bu sene oynadığımız 6-7 maçta rakipler tamamen ne yapmak istediğimizi biliyordu. O yüzden kimseyi şaşırtamıyoruz. Herhangi bir daire kiralayıp antrenmanlarımızı izleyebilirler. Kimseyi suçlamıyorum ama benim hissiyatım bu. Yüksek performans oluşturacak bir atmosfere ihtiyacımız var. Şu anda transfer konuşma dönemi değil. Lig bittikten sonra yaz kampımız olacak, çok fazla çalışmamız gerekecek. Hiçlikten hiç gelir, çoktan çok gelir." ifadelerini kullandı.