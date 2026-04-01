CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaşanan gelişmelere karşı erken seçim çağrılarını yineledi.

Partisinin uygulayacağı eylem planlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Özel'in bu çıkışına, AKP'li eski vekil Şamil Tayyar'dan eleştiri geldi.

Tayyar, CHP tabanının belediyelere yönelik operasyonlara karşı daha etkili ve stratejik bir duruş beklediğini ifade etti.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı:

"CHP tabanı, belediye operasyonlarına karşı yönetimden etkili ve stratejik bir duruş bekliyordu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in heybesinden erken ve ara seçim formülü çıktı.

İkisi de iktidar için yok hükmünde ve eski öneriler.

Seçimlere 2 yıl varken şimdi neden gitsin?

Özel’in kaybederse siyaseti bırakacağı vaadi ise iktidar için risk alınacak bir bahis konusu olabilir mi?

Siyaseti bıraksa ne olur bırakmasa ne olur?

Ara seçim için gerekli vekil istifalarının kabulü de iktidar çoğunluğunun rızasına bağlı.

Özel bu sebeple TBMM Başkanı ile görüşüp istifaların kabulü konusunda güvence isteyecek.

Bu önerilerden eylem planı çıkmaz.

Eylem, tepkili oldukları iktidarın rızasıyla geliştirilmez, iktidara rağmen yapılır.

Ayrıca, yolsuzluk dosyalarından mağduriyet çıkmaz.

Başkalarına çuvaldızı batırmadan iğneyi kendine batırmazsan çıkış yolu bulamazsınız.

Bu kadar basit."