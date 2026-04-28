Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 1 numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalin ilk maçında son şampiyon Paris Saint Germain, Bayern Münih'i konuk etti. İki devin Parc des Princes’teki mücadelesi tarihe geçti. 9 golün çıktığı karşılaşmayı PSG 5-4 kazandı. Fransız ekibine galibiyeti getiren golleri, Kvaratskhelia (2), Dembele (2) ve Joao Neves attı. Konuk Bayern Münih’in gollerini ise Harry Kane, Olise, Upamecano, Luis Diaz attı.

MÜCADELE TARİHE GEÇTİ

PSG-Bayern Münih maçının ilk yarısını ev sahibi 3-2 kazandı. Bu skor Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk yarısında 5 gol atılan ilk yarı final karşılaşması oldu. Toplamda 9 golün atıldığı mücadele Devler Ligi tarihinde yarı finallerde en çok gol atılan maç olarak da tarihe geçti.

RÖVANŞ 6 MAYIS’TA

Eşleşmenin rövanşı 6 Mayıs’ta Almanya’da Allianz Arena’da oynanacak. Bu turu geçen takım, Atlético Madrid ile Arsenal eşleşmesinin galibiyle 30 Mayıs’ta Budapeşte’deki Puskás Arena’da oynanacak finalde karşı karşıya gelecek.