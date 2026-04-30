UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçında Atletico Madrid ile Arsenal İspanya'da oynanan maçta 1-1 berabere kaldı. Arsenal futbolcusu Ben White, maçın sonunda koridora giderken Atletico Madrid logosuna bastı. Diego Simeone, White’ın sırtına vurdu.

İspanyol ekibinin forveti Giuliano Simeone, babasından önce bunu büyük bir saygısızlık olarak değerlendirerek White'e tepki gösterdi. Olaya dahil olan Diego Simeone oğlunu kenara itti ve Ben White'ın sırtına birkaç kez vurdu.

Bu durum soyunma odalarına giden tünelde bir arbedeye yol açtı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle ortalık sakinleşti.

Karşılaşmanın rövanşı 5 Mayıs Salı günü saat 22.00’de İngiltere’de Arsenal’in ev sahipliğinde oynanacak.