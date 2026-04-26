İstanbul'un efsanevi arenası Rams Park’ta bu akşam tarih yeniden yazılacak: Galatasaray-Fenerbahçe!

Ligin iki devi, şampiyonluk tacını kapmak için destansı bir mücadeleye tutuşuyor. Tribünler volkan gibi patlayıp kaynayacak, 50 bini aşkın taraftar nefesini tutacak, Türkiye’nin dört bir yanı ekranlara kilitlenecek. Futbol tarihine geçecek bir derbi bizi bekliyor.

RAKAMLAR NE DİYOR?

Cimbom galip gelirse: Puanı 74’e fırlayacak, fark 7’ye çıkacak. Kalan haftalarda sarı-kırmızılılar için yollar açılacak, şampiyonluk kupası parmaklarının ucunda parıldayacak!

Beraberlik olursa: Fark hâlâ 4 puan... Fenerbahçe’nin umudu canlı kalacak, gerilim katlanacak. Matematiksel ihtimaller son 3 haftaya taşınır ama Trabzonspor da yeniden umutlanır.

Fenerbahçe kazanırsa: Fark bire inecek, ligin son haftalarında dev bir belir- sizlik ve kaos hakim olacak!

MUHTEMEL 11'LER:

GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Lemina, Sara, Torreira, Barış, Sane, Osimhen

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Kante, Guendouzi, İsmail, Asensio, Kerem, Talisca

TADIMIZI KAÇIRMAYIN

Bu Sırat Köprüsü’ne benzer derbide düdüğü çalacak isim Yasin Kol’un performansı, zaten yüksek olan gerilimi daha da zirveye taşıyacak. Rams Park sakin olmak zorunda! Bu sadece bir maç değil... Bu, şampiyonluk hayallerinin çarpıştığı, tarihin yazıldığı, efsanelerin doğduğu, düdüklerin bile destanlara konu olacağı bir rüya. Kimse bu rüyanın tadını aman kaçırmasın.

TEDESCO REKOR PEŞİNDE

Fenerbahçe'nin başında bu sezon Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’a rakip olduğu beş Süper Lig maçının dördünü kazanan Domenico Tedesco (1B), Carlos Alberto Parreira’nın (5G 1M; 1995/96) ardından kulüp tarihinde bir sezonda beş galibiyete ulaşan ikinci çalıştırıcı olmayı hedefliyor (play-off hariç).

EN ÇOK YENEN BURUK

2017/18 sezonundan bu yana Süper Lig’de Fenerbahçe’yi en fazla mağlup eden teknik direktör Okan Buruk (6G 3B 5M). Evinde oynadığı son 33 Süper Lig maçını kaybetmeyen ve ligde devam eden en uzun serininin sahibi olan Galatasaray (26G 7B), iç sahadaki son mağlubiyetini Mayıs 2024’te Fenerbahçe’den aldı (0-1)