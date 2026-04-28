Olay, Kabaceviz Mahallesi'nde bulunan şelalede gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, Kabaceviz Şelaleri’ne gezmek için giden Ogün Gülşen'in başına kopan kaya parçası isabet etti.

Çevrede bulunanların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gülşen, ekiplerin yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen 28 yaşındaki genç kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.