Samsun’un İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde sabah saat 06.30 sıralarında sıra dışı bir olay meydana geldi. Sokaktan gelen şiddetli ve yabancı bir patlama sesiyle uyanan mahalle sakinleri, dışarı baktıklarında sokak ortasında parçalanmış bir hava aracıyla karşılaştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk incelemede, düşen cismin yaklaşık 1 metre kanat ve kuyruk uzunluğuna sahip bir insansız hava aracı (İHA) olduğu tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle sokak ortasında infilak eder gibi parçalanan araç, çevredeki iki binanın çatı katında ve pencerelerinde maddi hasara yol açtı.