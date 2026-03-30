Samsun’un Terme ilçesinde hurda bakır ve kalayın eritilmesiyle üretilen el yapımı bateri zilleri, dünyanın dört bir yanındaki müzisyenlerin tercihi oluyor. Her biri 10 kez inceltilip suda şoklanan ziller, özel çekiçlerle dövülerek istenilen tınıya ulaştırılıyor. Seri üretim yapılmadığı için hiçbir zilin sesi bir diğerine benzemiyor.

2005’ten bu yana ziller üreten Hakan Fidan, “Buradaki zillerin her biri müzisyenin istediği sese göre şekillendiriliyor. Caz, rock, pop, R&B ya da heavy metal… Hangi tarz olursa olsun, çekiç darbelerimiz ve inceltme sürecimiz o tarza uygun oluyor” dedi. Fidan, fabrikanın aksine tüm süreci kendilerinin yürüttüğünü ve bunun onları farklı kıldığını vurguladı.

AMERİKA OLMAK ÜZERE 33 ÜLKEYE İHRACAY

Türk zilleri, aylık 800-1000 adet üretimle başta Amerika olmak üzere Almanya, Norveç, Danimarka ve 33 ülkeye gönderiliyor.

“Türkiye’de çok bilinmiyor ama Avrupa ve Amerika, el işçiliği ile yapılan zillerimizi tercih ediyor” diyen Fidan, özellikle caz ve rock müzikteki tını farklılıklarının alıcılar tarafından çok beğenildiğini söyledi.