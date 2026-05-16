Adana'nın Ceyhan ilçesinde aniden bastıran şiddetli sağanak yağış sonrası sanayi sitesinde cadde ve sokaklar kısa sürede göle döndü. Sanayi sokaklarında biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, çok sayıda iş yerinin önü ve girişleri suyla kaplandı. Her yağmur yağdığında aynı manzara ve mağduriyetle karşı karşıya kaldıklarını belirten sanayi esnafı, bu kez altyapı yetersizliğine isyan etmek için oldukça sıra dışı bir yöntem seçti.
SANAYİNİN ORTASINDA SÖRF YAPTI
Sanayi sitesinde araç tamir ustalığı yapan Kadir Usta, yıllardır çözülmeyen su baskınlarına dikkat çekmek amacıyla dükkanından çıkardığı SUP board (ayakta kürek sörfü) tahtasını suyla dolan sokağa bıraktı. Sörf tahtasının üzerine çıkan ve elindeki kürekle göle dönen yolda ilerleyen Kadir Usta'yı gören diğer esnaflar ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.