Olay, önceki gün kentte bulunan Yeni Mezarlık’ta meydana geldi. Mezarlık ziyaretine giden vatandaşlar, çöp attıkları bir varilin içinde kaplara yerleştirilmiş insan ceninlerini fark etti.

Üzerlerinde Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ait etiketler bulunduğu iddia edilen ceninler için polise ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ceninlerin kim tarafından getirildiği ve neden mezarlıkta bırakıldığına ilişkin inceleme başlattı.

Düşük ve kürtaj sonucu alındığı değerlendirilen ceninler için çevrede güvenlik önlemleri alınırken, ceninler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturma kapsamında, ihmali ve kusuru bulunduğu öne sürülen 1 gassal, 1 hastane çalışanı ve 2 belediye personeli olmak üzere toplam 4 şüpheli, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 4 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.