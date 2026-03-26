Şanlıurfa genelinde aralıklarla devam eden aşırı yağışlar, günlük hayatı ve ulaşım ağını olumsuz etkilemeye başladı. Kentin bazı bölgelerinde meydana gelen taşkınlar ve yollarda oluşan bozulmalar üzerine Şanlıurfa Valiliği, öğrencilerin güvenliği için yeni bir karar aldı.
CEYLANPINAR VE VİRANŞEHİR’DE TÜM OKULLAR KAPALI
Valilikten yapılan resmi açıklamaya göre, yağışın en yoğun hissedildiği Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinin tamamında, merkez ve kırsal ayrımı yapılmaksızın tüm eğitim kurumları bugün tatil edildi.
HALİLİYE VE EYYÜBİYE’DE "KIRSAL" KAPSAMA ALINDI
Şehrin merkez ilçeleri olan Haliliye ve Eyyübiye’de ise tatil kararı sadece kırsal mahalleleri kapsıyor. Kırsal bölgelerdeki yol ağında yaşanan bozulmalar ve ulaşım zorlukları nedeniyle, bu iki ilçeye bağlı köylerdeki okullarda da bugün ders başı yapılmayacak.