Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı kırsal Macunlu Mahallesi'nde ikamet eden Kadir G. (70), Zeliha G. (47), Kübra G. (15), Mutallip G. (13) ve Eyüp G. (13), evlerindeki sobadan yayılan dumandan etkilendi. Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahaleleri yapılan 5 kişi, ambulanslara alınarak Halfeti Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile üyelerinin tedavilerine başlandığı ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.