Şanlıurfa’nın Doğukent Mahallesi, gece yarısı sokak ortasında yankılanan silah sesleriyle sarsıldı. Edinilen bilgilere göre, Ali Badıllı (45) ile Semra Mutlukaya (33) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.
KURŞUN YAĞDIRIP NAMLUYU KENDİNE ÇEVİRDİ
Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Badıllı, yanındaki tabancayı çıkararak Semra Mutlukaya’ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralanan genç kadın kanlar içinde yere yığıldı. Badıllı, olayın hemen ardından aynı silahı kendi başına doğrultarak tetiği çekti.
HASTANEDE ACI HABER GELDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı haldeki iki isim, ambulanslarla hızla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ali Badıllı hayatını kaybetti. Ameliyata alınan Semra Mutlukaya’nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği ve durumunun kritik olduğu bildirildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLİYOR
Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme başlatırken, tartışmanın çıkış nedenini belirlemek amacıyla çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.