Günışığı Mahallesi’nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazada, Müslüm M.’nin (54) kullandığı 34 DT 325 plakalı otomobilde bulunan Zeliha Demir, Mahmut Kılıç ve Nahide Mermer, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan Ayşegül B. (23), Müslüm M., İdan D. (50), Ebru Demir ve İbrahim Halil Y.’nin (30) hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Zeliha Demir’in, özel güvenlik görevlisi olan kızı Ebru Demir’i, komşuları Nahide Mermer ve Mahmut Kılıç ile birlikte Müslüm M.’nin kullandığı araçla otogara götürdüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi. Otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilen üç kişinin cenazesi, Karşıyaka Yeni Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.