Hayat her zaman "güllük gülistanlık" değil; bazen kozmik enerjiler bizi durdurmak için değil, güçlendirmek için sınar. 17 Ağustos'a kadar, gökyüzündeki gergin açılar nedeniyle özellikle 3 burç için gerçek bir dayanıklılık testi niteliğinde olacak.

Yengeç

Bu hafta, o hassas ve derin ruhunuz ciddi bir sınavdan geçiyor. Arkadaş çevrenizde veya aile içinde filizlenen küçük bir yanlış anlama, kontrol edilmezse devasa bir krize dönüşebilir. Eleştirilere karşı her zamankinden daha açık bir yara gibisiniz; başkalarının kelimelerini kişisel bir saldırı olarak algılama eğilimindesiniz.

Kabuğunuza çekilip küsmek yerine, sakinliğinizi koruyarak yapıcı bir diyalog başlatmayı deneyin.

Kova

Sevgili Kova, bu hafta kendinizi kendi dünyanızda bir "yabancı" gibi hissetmeniz muhtemel. Vizyoner fikirleriniz çevrenizde dirençle karşılaşabilir, kimsenin sizi gerçekten anlamadığını düşünerek içsel bir huzursuzluğa kapılabilirsiniz. Bu sosyal reddedilme hissi enerjinizi düşürmesin.

Cesaretinizi kırmayın. Sizi anlamayan kalabalıklardan uzaklaşıp, sizinle aynı frekansta olan dostlarınıza yönelin veya birkaç gün kendi iç dünyanıza çekilerek enerjinizi tazeleyin.

Başak

Detayların efendisi olan Başaklar için bu hafta işler pek de planlandığı gibi gitmeyebilir. Takviminizi altüst eden gecikmeler ve gözden kaçan küçük hatalar, o titiz düzeninizi sarsarak büyük bir hayal kırıklığı yaratabilir. Kontrolü elinizde tutamadığınızı hissetmek sizi gerebilir.

Derin bir nefes alın ve "mükemmel" olanın "iyinin" düşmanı olduğunu hatırlayın. Bazen bırakmak, en büyük zaferdir. Bu haftayı zorlamak yerine dinlenmeye ayırın.