Arkadaş grubuyla birlikte hafta sonu tatili için İstanbul'dan Sapanca’daki bir bungalov tesisine gelen Emre Öztürk (27), konakladığı odada gece geç saatlerde aniden rahatsızlandı. Öztürk’ün fenalaştığını ve durumunun kötüye gittiğini gören arkadaşları, büyük bir panikle durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin bungalovda yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hızlıca Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz genç, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Genç yaştaki Emre Öztürk’ün ani ve şüpheli ölümü, ailesini ve arkadaşlarını yasa boğdu. Öztürk’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin (kalp krizi, zehirlenme veya diğer etkenler) net olarak belirlenebilmesi amacıyla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili çok yönlü adli soruşturma başlatırken, polisin gencin arkadaşlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.