Dehşet veren olay, 2 Mayıs Cumartesi günü Ortabayır Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iş insanı Selçuk K.'nin dini nikahlı eşi Dilek K.'nin (47) annesi Melahat K.'nin yaklaşık 10 gün önce taşındığı eve silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemelerde, evin camına 1 merminin isabet ettiği belirlendi. Çevrede yapılan aramalarda ise 4 boş kovan ve 5 mermi bulundu.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ VE GASP BÜRO POLİSLERİ YAKALADI

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırının ardından çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıya karıştıkları belirlenen 4 şüpheli, aynı gün gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca ve 11 mermi ele geçirildi.

PENCEREDEKİ KİŞİ SON ANDA KURTULDU

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yaşanan kurşunlama anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sokakta yürüyen şüphelilerin eve silahla ateş açtıkları anlar görülüyor.

Şüphelinin kendisini kayda aldığı görüntülerde eve ateş açtığı, bu sırada pencere olan bir kişinin ise son anda kurtulduğu fark ediliyor.

100 MİLYON LİRA DEĞERİNDEKİ ARAÇLARI KUNDAKLANMIŞTI

Diğer yandan Selçuk K.'nin sahibi olduğu araç kiralama firmasındaki lüks otomobiller, 7 Nisan'da Beşiktaş'ta kundaklanmıştı. Yangında yaklaşık 100 milyon liralık hasar meydana geldiği öğrenildi.

Olayın ardından Levent'teki evi kurşunlanan iş insanının 24 Nisan’da ise Beşiktaş Bebek’te bulunan restoranına gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendiği ortaya çıktı.