İstanbul’da yıllar önce bir grup sinema emekçisinin bir araya gelmesiyle başlayan western buluşmaları, zaman içinde 'Kovboy Kahvehanesi' adıyla anılan özel bir mekana dönüştü. Cengiz Güçlü’nün öncülüğünde sürdürülen bu etkinliklerde, western kültürüne ilgi duyan farklı mesleklerden insanlar düzenli olarak bir araya geliyor.

WESTERN KÜLTÜRÜ SAMATYA’DA YAŞATILIYOR

Fatih’in Samatya semtindeki bu özel mekânda katılımcılar, western filmlerini birlikte izleyip ardından değerlendirme sohbetleri yapıyor. Kovboy şapkaları ve temaya uygun kostümlerle gerçekleşen buluşmalar, yalnızca bir film etkinliği olmanın ötesine geçerek hem sinema tutkusunu hem de nostaljik bir kültür atmosferini bir araya getiriyor.

“BİR SİNEMA GELENEĞİNİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Oyuncu Cengiz Güçlü, çocukluk yıllarından bu yana western kültürüne ilgi duyduğunu belirterek bu tutkunun zamanla bir topluluğa dönüştüğünü dile getirdi. Güçlü, sinema sektöründen arkadaşlarıyla birlikte düzenli olarak bir araya geldiklerini ve western filmlerini birlikte izleyerek bu geleneği yaşattıklarını söyledi.

SİNEMADAN KAHVEHANEYE UZANAN HİKAYE

Katılımcılar, geçmişte İstanbul’da kovboy filmlerinin gösterildiği sinema salonlarından ilham aldıklarını belirtiyor. Texas ve Tommiks gibi çizgi romanlarla başlayan bu ilginin, zamanla büyüyerek bugün bir araya gelinen kültürel bir buluşmaya dönüştüğü ifade ediliyor.

"BİZİM İÇİN BİR KÜLTÜR HALİNE GELDİ"

Film yönetmeni Naci Çelik Berksoy, western türünün çocukluk yıllarından bu yana süren bir tutku olduğunu belirterek, bu buluşmaların yalnızca film izlemekten ibaret olmadığını vurguladı. Berksoy’a göre etkinlikler, katılımcıların bir araya gelip sinema üzerine fikir alışverişinde bulunduğu, deneyimlerini paylaştığı bir kültür ortamına dönüşmüş durumda.