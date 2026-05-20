Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara’nın babası Hüseyin Şara’nın bir televizyon programında Deyr ez Zor halkına yönelik sarf ettiği hakaret dolu sözler ülkede büyük bir toplumsal kriz başlattı. Bölge halkını barbar ve geri kalmış olarak nitelendiren açıklamaların ardından aşiretler küplere bindi. Sosyal medyada başlayan öfke yüzlerce kişinin evlerinden çıkmasıyla sokaklara taşındı. Aşağılayıcı ifadelerin yarattığı gerilimi dindirmek isteyen Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ise acilen bölge valisi ve aşiret liderleriyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Şara, Babasının hakaretvari sözlerinden ötürü bizzat özür diledi. Şara muhataplarına “Babamın sözleri Deyrizzor halkını incitmeden önce beni incitti. Hakkınız mahfuzdur, bu yüzden bırakın bunu bizim sakalımızla silsinler” diyerek seslendi. "Bizim sakalımızla silsinler" deyimi, Arap kültüründe kusurları telafi etmek ve gönül almak anlamı taşıyor.

