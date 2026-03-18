Saraçhane’de düzenlenen mitingin ardından Bozdoğan Kemeri çevresinde toplanan gruba polis ekipleri müdahalede bulundu. Polis müdahalesinin ardından sosyal medyadan yapılan habere göre 20'nin üzerinde gözaltının bulunduğu iddia edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen ve “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitingin ardından bazı gençler bölgede kalmaya devam etti. Bu sırada güvenlik güçleri ile grup arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Polis ekiplerinin müdahalesi sırasında bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı. Miting, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlatılan protesto sürecinin yıl dönümünde düzenlendi. Olayla ilgili gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

