Cumhurbaşkanlığı 2018’de verdiği resepsiyonda konuklara Ejder Meyveli Smoothie, Zencefilli Somonlu Suşi ikram edince çok tartışıldı. NATO toplantısı için gelen konuklara sunulan akşam yemeği de gündem oldu. Menüde dana kaburga ve Sütlü Nuriye tatlısı yer aldı.

YÖRESEL TATLAR

Sosyal medyada, “27 milyon açken Sütlü Nuriye iyi gider. Zemheri ayında bir kilo kıyma için kuyruğa girenlerin canına değsin. Halk da çöpten ve pazarlardan çürük sebze ve meyve atığı toplasın.

İtibardan tasarruf olmaz. Kaç Türk vatandaşı bu menüyü yemiştir” gibi paylaşımlar yapıldı.

Külliyedeki yemeğin başlangıcında taş fırın pidesi, Trabzon tereyağı ve Bitlis’in Hizan ilçesinden getirilen karakovan balı ikram edildi.

Ara sıcak olarak Kayseri mantısı servis edilirken, mantıya yanık Denizli yoğurdu ile Ankara’nın Ayaş ilçesinden isli salça eşlik etti.

Ana yemekte Deniz levreği; tarama, İzmir’in Urla ilçesine özgü sakız enginarı ve Tokat yaprağı ile servis edildi.

Kırmızı eti tercih edenler için ise dana kaburga; Trabzon tereyağı,köz patlıcan ve kuzugöbeği mantarlı firik pilavıyla birlikte ikram edildi.

Finalde ise Sütlü Nuriye; Antep fıstığı köpüğü, Maraş dondurması ve bergamot tatlıları sunuldu.