Dünyada en sevilen meyvelerden biri olan muz, sağlık açısından da oldukça faydalı. Fakat çoğu kişi muzun hangi renginin en sağlıklı olduğunu merak eder. Ama çok az kişi her birinin çok farklı bir besin profiline sahip olduğunun farkındadır.

Muzun olgunluğundan tüm aşamalarına kadar hem tadı hem de sağlık yararları önemli ölçüde farklılık gösterir. Nedeni muzun yeşil renkten kahverengiye dönüşürken şekere dönüşmesi yani daha tatlı olması. Bu şekerlenmeler glikoz, fruktoz ve sukroz içerir.

Muzun her aşaması farklı avantajlar sağlarken erken aşamalarda vücudun sindiriminde zorluk çeken bir karbonhidrat türü olan dirençli nişasta açısından zengindir.

Yeşil muzlar genelde hafifi acıdır. Ve bu da faydalı bağırsak bakterileri için yakıt görevi görür. Bu muzlar yaklaşık 100 gram başına 3,5 gr lif ve 10 gr şeker içermektedir. Yani bu durum muzların sindirim sağlığını iyileştirmek ve kan şekeri seviyelerini dengelemek isteyen kişiler için idealdir. Fakat artıları kadar eksileri de bulunuyor. Yoğun ve şeker oranı düşük olduğu için bu muzların sindirimleri de zor olur. Bu nedenle yeşil muzları beslenmenize yavaş yavaş dahil etmelisiniz.

YEŞİL VE SARI MUZLAR LİF AÇISINA EN İYİSİ

Yeşil ve sarı renkler arasında kalanlar ise potasyum, lif açısından en iyi türlerdedir. Çünkü bol miktarda doğal şeker içerirler. Bu muzlar, 100 gramında 2,5 gram life sahiptir. Yeşilimsi sarı renkteki muzlar kan şekerindeki ani yükselmeleri önlemeye de yardımcı olur. Harvard'lı Gastroenterolog Dr. Saurabh Sethi de bu renkteki muzların potasyum seviyelerinin sinir fonksiyonlarına ve kalp ritmine yardımcı olduğunu söyledi.

Muzlar olgunlaştıkça sarıya döner bu da lif oranının azalmasına neden olur. Fakat muzun tatlılığını ve yumuşaklığını artırır. Uzmanlar ise,

Cilt sağlığına ve metabolizmaya yardımcı olduğunu

C vitamini ve B5 vitamini açısından zengin olduğunu

Hızlı enerji sağladığını söylüyor.

EN SAĞLIKLI MUZ AÇIKLANDI

Kahverengi benekli muzlarda ise daha fazla vitamin bulunur ayrıca antioksidan ve hızlı enerji sağlar. 100 gramında 17 gram şeker bulunur. Bu da onları tatlılarınıza eklemek için alternatif sunar. Fakat bu buzların da lif oranı düşüktür. Genel bakıldığında ise yeşilimsi muzlar orta düzeyde tatlı, lif ve potasyum açısından dengeli olmaları nedeniyle en sağlıklı muzlar arasında ilk sırada yer alıyor.