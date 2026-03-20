Sarıyer’de henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan alevler, ahşap malzemenin de etkisiyle kısa sürede büyüyerek yan taraftaki diğer gecekonduya sıçradı. Alevlerin evi sarmasıyla içeride mahsur kalan anne ve iki çocuğu için zamanla yarış başladı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve mahalle sakinleri, yoğun duman altındaki eve girerek anne ve çocuklarını dışarı çıkarmayı başardı.
Yaralanan anne, iki çocuğu ve bir diğer vatandaş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 kişiye ise olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.
HATALI PARK İTFAİYEYİ ENGELLEDİ
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, bölgedeki dar sokaklar ve düzensiz park edilen araçlar nedeniyle yangın mahalline ulaşmakta büyük güçlük çekti. Tüm engellere rağmen alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.
2 EV KULLANILAMAZ HALDE
Yangın sonrası her iki gecekondu da tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sabaha kadar sürerken, polis ve itfaiye birimleri yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme başlattı.