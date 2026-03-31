Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Japonya ve Monako gibi ülkelerde onlarca yıl ikamet, dil şartı ve mevcut vatandaşlıktan vazgeçme zorunluluğu süreci oldukça güçleştiriyor.
SAN MARİNO
30 yıl ikamet süresi istiyor ve çifte vatandaşlığı kabul etmeyerek eski pasaportunuzdan vazgeçmenizi bekliyor.
MONAKO
10 yıl yaşamanız ve eski vatandaşlığınızdan feragat etmeniz isteniyor.
LİHTENŞTAYN
Tam 30 yıl yaşamanız gerekiyor ve bu da yetmiyor, yerel halkın/otoritenin sizi onaylaması şart.
KATAR
25 yıl yaşamanız, Arapça bilmeniz ve kendi vatandaşlığınızdan vazgeçmeniz isteniyor.
JAPONYA
Sadece 5 yıl ikamet yeterli gibi görünse de asıl zorluk kendi ülkenizin vatandaşlığından tamamen vazgeçme zorunluluğu.
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
30 yıl ikamet etmeniz gerekiyor ve onay süreci son derece seçici işliyor.
