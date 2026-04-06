ABD/İsrail ile İran arasında başlayan savaşla derinleşen enerji krizi her geçen gün etkisini artırırken, yükselen akaryakıt fiyatları karşısında ulaşımda elektrikli araçlar ile temiz yakıt alternatifleri öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı'nda petrol ticaretinin aksaması, ulaşım sektöründe akaryakıt fiyatlarını artırarak günlük yaşamı olumsuz etkiliyor.

Savaşın başladığı 28 Şubat'tan bu yana ABD'de benzin fiyatları 2022'den sonra ilk kez 4 doları aştı. Almanya'da hükümetin akaryakıt fiyatlarındaki aşırı dalgalanmayı önlemek amacıyla hayata geçirdiği yeni düzenleme, uygulamanın ilk gününde fiyat artışına yol açtı.

Bulgaristan, ürün ve akaryakıt fiyatlarının takibi için kriz masası kurdu. Güney Kore, 12 Mart'ta akaryakıt ürünlerine azami fiyat sistemi uygulaması getirdi. Tayland'da artan yakıt maliyetleri, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, birçok sektörde maliyet artışına yol açtı. Hindistan'da, jet yakıtı ve sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) fiyatları artış gösterdi.

Fransa'da dizel fiyatlarının 1985'ten bu yana görülmeyen bir seviyeye ulaşarak, litre başına 2,18 avroyu aşması ülkede tartışmalara yol açtı. Petrol arzındaki kesinti, Avrupa Birliği ülkelerinde özellikle dizel fiyatlarını son 1 ayda yüzde 30 artırdı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde savaş sebebiyle uygulanacak akaryakıt zammı öncesi istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu. Endonezya hükümeti, önlem almak amacıyla kamu çalışanları için her cuma zorunlu uzaktan çalışma uygulaması başlatıldığını duyurdu. ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Somali'nin başkenti Mogadişu'da akaryakıt fiyatında artış yaşandı.

Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz savaşın akaryakıt fiyatlarına etkilerine ilişkin, "Aldığımız vergilerden, ÖTV'den, KDV'den vazgeçerek akaryakıtta dünyadaki artışın ülkemize daha sınırlı yansımasını sağlamış olduk." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, elektrikli araçlar, küresel enerji krizinin yaşandığı ve akaryakıt fiyatlarının hızla arttığı bu dönemde önemli bir alternatif olarak görülüyor.

Dünya piyasalarındaki dalgalanmalar ve siyasi gelişmelerin benzin ve dizel gibi fosil yakıtlara etkisi dikkate alındığında, elektrikli araçlar maliyet avantajı ve yüksek enerji verimliliğiyle öne çıkıyor.

ARTAN AKARYAKIT FİYATLARI ŞİRKETLERİÇÖZÜME YÖNLENDİRİYOR

Elektrikli araç şarj istasyonu alanında yerli üretim yapan Zebra Elektronik Üst Yöneticisi (CEO) Berkay Somalı, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, söz konusu savaşın küresel enerji sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, "Bu durum enerji konusunun ne kadar kritik olduğunu daha net ortaya koydu. Özellikle akaryakıt tarafındaki maliyet artışları ve dalgalanmalar bireyleri ve şirketleri daha sürdürülebilir, riski en aza indiren ve öngörülebilir çözümler aramaya yönlendiriyor." diye konuştu.

Fosil yakıtlara dayalı sistemlerin giderek daha kırılgan hale gelmesinin, alternatif enerji kaynaklarına ilgiyi hızla artırdığına işaret eden Somalı, yenilenebilir enerji kaynakları ve elektrikli ulaşım tercihlerinin öneminin arttığını söyledi.

Somalı, elektrikli araçların sadece çevreci bir tercih olmadığına dikkati çekerek, "Elektrikli araçlar aynı zamanda daha verimli, daha ekonomik ve sürdürülebilir bir ulaşım çözümü olarak konumlanıyor. Bireysel kullanıcılar ve filolar için ciddi avantajlar sunan elektrikli araçlar, düşük işletme maliyetleri, yüksek enerji verimliliği ve uzun vadede daha öngörülebilir bir ulaşım yapısı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu dönüşümün sadece elektrikli araçlarla sınırlı olmadığının altını çizen Somalı, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçların yaygınlaşması için güçlü ve güvenilir bir şarj altyapısı olmazsa olmaz. Kullanıcıların şarj hizmetine kolay erişebilmesi, hızlı ve sorunsuz bir deneyim yaşaması bu sürecin en kritik parçalarından biri. Bu yüzden altyapı yatırımlarının, araç dönüşümüyle paralel ilerlemesi gerekiyor. Elektrikli araçların ve stratejik şarj altyapısının, hem ülkemiz hem de dünya için daha sürdürülebilir bir gelecek adına kritik bir rol oynadığına inanıyoruz."