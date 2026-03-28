ABD ve İsrail’in, İran’a karşı başlattığı savaşın ardından borçlanma maliyetleri yükselirken ekonomistler, faiz ödemelerinin yıl sonunda 2.7 trilyon liralık bütçe tahmininin aşabileceğini belirtiyor. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) Merkez Direktörü ve Hazine Kamu Finansmanı eski Genel Müdürü Coşkun Cangöz, “Faiz ödemelerinin şu aşamada 2.8-2.9 trilyon lira bandında gerçekleşmesini bekliyorum” değerlendirmesini yaptı.

‘SÜRPRİZ OLMAZ’

Orta Doğu’nun savaş alanına dönmesiyle Türkiye’nin 2 yıllık gösterge tahvilinin faizi bu ay 7 puan artarak yüzde 43’ü aştı. Enflasyon beklentilerindeki bozulma nedeniyle 5 ve 10 yıllık tahvillerde de artışlar görüldü. Bu durumu değerlendiren Coşkun Cangöz, “Hazine borçlanma faizleri öncelikle enflasyon üzerindeki baskıya bağlı olarak bir süre daha yüksek seyredecek. Bu nedenle faiz yükünün, bütçede öngörülen seviyenin üstüne çıkması sürpriz olmaz” dedi.

Cangöz, faiz ödemelerinin, enflasyonun yanı sıra döviz kurları ve altın fiyatlarındaki yükselişten de olumsuz etkilendiğini kaydederek “Döviz kurunda da yukarı yönlü riskler mevcut. Yılın ilerleyen aylarında olabilecek kur artışı Hazine’nin döviz cinsi borçlarına ilişkin yükünü de artıracaktır. Hazine’nin borçlanma planları, bütçe faiz giderleri, buna bağlı olarak bütçe açığı, bu gelişmelerden olumsuz etkilenecektir” ifadesini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yıl faiz ödemelerinin 2.7 trilyon lira olmasını bekliyordu. Cangöz, savaş nedeniyle bütçenin faiz yükünün 2.8-2.9 trilyon lira seviyesine ulaşabileceğini belirtti.

2 ayda yüksek faizle 870 milyar borçlanacak

- Faize ayrılan kaynak, ABD ve İsrail’in, İran’a karşı başlattığı savaştan önce zaten rekor seviyeye ulaşmıştı. Bütçeden, yalnızca ocak ve şubat aylarında 640.1 milyar liralık faiz ödemesi yapıldı. Finansman ihtiyacı yüksek olduğu için Hazine, faizlerdeki artışa rağmen önümüzdeki 2 ayda yaklaşık 870 milyar liralık iç borçlanma gerçekleştirecek. Hazine nisan ayında 515 milyar 392 milyon liralık, mayısta ise 354 milyar 705 milyon liralık iç borçlanma planlıyor.