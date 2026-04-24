Bloomberg'e kouşan konuya yakın kaynakların aktardığına göre 28 Şubat’ta başlayan çatışmalardan bu yana Pimco; Abu Dabi, Katar ve Kuveyt hükümetlerinin yanı sıra Katar Ulusal Bankası (QNB) gibi devlet destekli borçlulara 10 milyar dolardan fazla kaynak aktardı. 2,27 trilyon dolarlık dev fon, kamuya açık ihraçlar yerine "özel plasman" yöntemini kullanarak bölgenin en büyük finansörü konumuna geldi.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, çatışmaların başlangıcından bu yana bölgedeki borçlular sert döviz cinsinden özel plasman yoluyla toplam 13 milyar doların üzerinde kaynak sağladı. Bu rakamlar, Pimco’nun bölgeye yönelik borç verme trafiğinin aslan payını oluşturduğunu gösteriyor.

MALİYETLİ ANCAK HIZLI FİNANSMAN

Özel plasman işlemleri, ihraççılar için bir denge unsuru olarak görülüyor. Kamu borçlanma araçlarına kıyasla daha maliyetli olabilen bu yöntem, Pimco gibi alıcılar için daha yüksek getiri imkanı sunuyor. Borç alan taraflar ise bu ek maliyet karşılığında daha hızlı finansman, işlem şartlarında esneklik ve operasyonel gizlilik avantajı elde ediyor.

Örneğin, Katar’ın özel plasman tahvilindeki %4,8’lik kupon oranı, ülkenin halka açık tahvillerine göre yaklaşık 0.3 puan daha yüksek bir maliyete işaret ediyor.

"GÜÇLÜ BİLANÇOLAR PİYASAYA ÇIKIYOR"

Bloomberg Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Baş Ekonomisti Ziad Daoud, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"Jeopolitik belirsizlik dönemlerinde her ülke makul faiz oranlarıyla borçlanma şansına sahip değildir. Burada dikkat çekici olan, piyasaya erişenlerin Körfez’in en güçlü bilançolarına sahip üç ülkesi olmasıdır. Kamu ihraçları yerine özel borçlanmaya yöneliyorlar; çünkü halka açık ihraçlar muhtemelen çok daha fazla şeffaflık ve bilgi paylaşımı gerektirecekti."

PIMCO'NUN BÖLGEDEKİ STRATEJİK VARLIĞI

Geçtiğimiz yıl Dubai’de ofis açan Kaliforniya merkezli Pimco, Orta Doğu’daki varlık fonlarıyla olan 20 yıllık ilişkisini derinleştirmeyi hedefliyor. Kaynaklar, şirketin bu tahvilleri uzun vadeli yatırım olarak elinde tutma niyetinde olduğunu belirtiyor.

Körfez Borçluları Savaş Sırasında Tahvil Piyasalarını Özel Olarak Kullanıyor

İhraççı (Issuer) Hacim (Milyon Dolar) İhraç Sayısı Abu Dabi 4.500 4 Katar 3.000 1 Katar Ulusal Bankası (QNB) 2.750 2 Kuveyt 2.000 1 Al Rajhi Bank 750 1 Emirates NBD Bank PJSC 335 4 Dukhan Bank 200 1 Doha Bank QPSC 100 1 First Abu Dhabi Bank PJSC 100 1 Mashreqbank PSC 80 1

SAVAŞIN EKONOMİK GÖLGESİ VE SWAP TALEPLERİ

Nisan başında ABD ve İran arasında sağlanan ateşkes öncesinde, Körfez ülkeleri haftalarca süren füze ve İHA saldırılarıyla karşı karşıya kalmıştı. Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapanması enerji ihracatını sekteye uğratırken, IMF bölge geneli için büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti.

Gerilimin ekonomik yansımaları sürerken, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, birçok Körfez müttefikinin ABD ile döviz takas (swap) hattı kurulması talebinde bulunduğunu doğruladı. Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) olası bir ekonomik kötüleşmeye karşı gayri resmi olarak bu imkanı sorguladığı belirtilse de, BAE yetkilileri dış finansmana ihtiyaçları olmadığı mesajını vermeye devam ediyor.

*Özel plasman: Finans literatüründe "özel plasman" veya "tahsisli satış" olarak geçer. Tahvillerin halka arz edilmeden, doğrudan belirli kurumsal yatırımcılara (bu örnekte Pimco'ya) satılmasıdır.