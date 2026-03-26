Küresel enerji piyasaları, Washington’dan gelen çelişkili sinyallerle adeta bir roller-coaster yolculuğuna çıktı. Donald Trump’ın Ortadoğu’daki askeri operasyonlara dair bir gün "topyekün imha" tehdidi savurup, ertesi gün "barış yakın" mesajları vermesi, brent petrol fiyatlarında sert düşüşleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar, bu durumu Trump’ın iç siyasetteki "pompa fiyatı" korkusuna bağlıyor. Uzmanlara göre ise akaryakıt fiyatları artsa da Trump asla geri çekilmeyecek.

"4 DOLAR SİYASİ BİR KATİLDİR"

Petrol analistlerine göre Trump, yaklaşan ara seçimler öncesinde artan benzin fiyatlarının sandığa yansımasından endişe ediyor.

Financial Times'a konuşan Onyx Capital Group analisti Jorge Montepeque, durumu şu sözlerle özetliyor:

"Benzinin galonunun 4 doları aşması siyasi bir intihardır. Ancak madalyonun diğer yüzünde Trump’ın egosu var yenilmiş görünmeyi asla kabul edemez."

Trump'ın ABD'deki akaryakıt fiyatlarının artışını dikkate almadan savaşa devam etmesi ise bu savaşı bitirmeye asla yakın olmadığı manasına geliyor.

Trump yönetiminden gelen açıklamalar petrol fiyatlarını düşürdü

Tarih 1 Saat Sonraki Değişim (%) Mesaj / Gelişme 09 Mart -%9.75 Trump, CBS'e verdiği demeçte İran'a karşı savaşın "neredeyse tamamlandığını" ve ülkede askeri anlamda "hiçbir şey kalmadığını" iddia etti. 10 Mart -%2.39 Enerji Bakanı Chris Wright, X üzerinden ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndan bir gemiye eşlik ettiğini iddia etti (sonradan silindi). 19 Mart -%0.73 Scott Bessent, Fox News mülakatında ABD'nin fiyatları düşürmek için daha fazla petrol rezervi kullanabileceğini belirtti. 20 Mart -%2.66 Trump, Truth Social'da Amerikan ordusunun hedeflerine yaklaştığını ve İran savaşını "yavaşlatmayı" düşündüğünü paylaştı. 23 Mart -%6.48 Trump, İran ile "verimli görüşmeler" yapıldığını ve enerji tesislerine yönelik olası saldırıları ertelediğini duyurdu.

PİYASALARDA TRUMP DEZENFORMASYONU

Birçok yatırımcı, savaşın yarattığı arz kesintisi göz önüne alındığında petrol fiyatlarının çok daha yüksek olması gerektiğini savunuyor. Ancak Trump’ın Truth Social paylaşımları ve televizyon röportajlarıyla fiyatları kasıtlı olarak aşağı çektiği iddia ediliyor. Beyaz Saray Sözcüsü Taylor Rogers ise bu iddiaları reddederek, "Başkan Trump Amerikalılara karşı tamamen şeffaf ve odak noktası İran rejiminin tehdidini ortadan kaldırmak" açıklamasında bulundu.

WALL STREET'İN YENİ GÖZDESİ: BASKI ENDEKSİ

Yatırımcılar artık klasik verilerin ötesine geçerek Trump’ın ne zaman "geri adım" atacağını hesaplamaya çalışıyor. Deutsche Bank, Trump’ın onaylanma oranları, enflasyon beklentileri ve borsa performansını içeren bir "Baskı Endeksi" geliştirdi. Bu endeks rekor seviyeye ulaşırken, yatırımcılar 10 yıllık tahvil faizlerinin %4,5’e yaklaşması durumunda Beyaz Saray’ın daha agresif müdahaleler yapmasını bekliyor.