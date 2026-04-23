ABD Savunma Bakanlığı, ABD kuvvetlerinin INDOPACOM sorumluluk alanı içindeki Hint Okyanusu’nda İran’dan petrol taşıyan bayraksız M/T Majestic X gemisine çıkarma yaptığını duyurdu.

ABD ordusunun uyarısıyla durdurulan gemiyi ele geçirmek için helikopkterle güverteye ulaşan askerler çıkartma yaptı.

Bakanlık, "uluslararası suların kalkan olarak kullanılamayacağını" söyledi ve "yasadışı ağları çökertmek ve yaptırım uygulanan aktörlerin hareket özgürlüğünü kısıtlamak için küresel çapta yaptırımları sürdüreceğini" belirtti.

Bu çıkartma, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda biri İsrail bağlantılı olmak üzere iki gemiye el koymasının ardından geldi.