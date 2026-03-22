İstanbul’un sessiz sakin uzak ilçesi Arnavutköy’ün kaderi, 2018’de açılan İstanbul Havalimanı ile farklı bir yöne evrildi. Aslında her şey 2010’dan beri etap etap açılan Kuzey Marmara Otoyolu’yla başladı. İlçeden geçen yol, ardından yapılaşmayı getirdi.

AKP iktidarının çılgın projesi Kanal İstanbul, 2019’da belediyenin el değiştirmesiyle aksadı. Proje, Kanal İstanbul’un ana güzergâhında. “Yapacağız”, “Yaptırmayacağız” açıklamalarıyla kenarda bekleyen proje, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, tutuklanmasından tam bir ay sonra yaptığı paylaşımla yeniden İstanbul’un ve Türkiye’nin gündemine oturdu.

İmamoğlu, Sazlıdere Barajı’nın etrafında konut inşaatına başlandığını açıklayarak, Kanal İstanbul’u “Rant ve talan projesi” olarak tanımlıyordu:

“Aziz milletim, yokluğumu fırsat bilip ‘Kanal İstanbul’ denen rant ve talan projesi uğruna Avrupa Yakası’nın en önemli su kaynaklarından biri olan Sazlıdere Barajı’nın etrafında 24 bin konutun inşaatını başlattılar.”

2025

İMAMOĞLU: FIRSAT BİLDİLER

İmamoğlu’nun paylaşımından öğrendiğimiz bir başka şey de İstanbul’a su sağlayan barajlardan Sazlıdere’nin içme suyu kullanım oranının 0’a indirildiği ve İSKİ’ye haber bile verilmediğiydi. SÖZCÜ’ye konuşan köylüler, “Biz kümes yapsak su havzasına zarar verdiği için yıktılar. Şimdi TOKİ geldi koca koca binalar yapıyor” diye itiraz etti.

2026

KÖPRÜ AYAKLARI YÜKSELDİ

Oysa ki Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevre Bakanı Murat Kurum ve saray müteahhidi Rönesans Holding sahibi Erman Ilıcak, bölgedeki şantiyeyi, İBB’ye yapılan operasyonlardan 20 gün önce 27 Şubat 2025’te ziyaret etmişti. Bu ziyarette çekilen fotoğrafta Rönesans Holding’in yaptığı Sazlıdere Köprüsü’nün ayaklarının da yükseldiği görüldü. Bu poz bölgenin kaderini de anlatıyordu.

Bu fotoğraftan sonra Sazlıdere Barajı’nın çevresinde hemen her hafta yeni bir tarım arazisinde plan değişti ve bu araziler birer birer imara açıldı.

İnşaatlarla ilgili görüş bildiren akademisyenler, betonlaşmanın İstanbul’un kırılganlığını artırdığını belirtti. Karşı çıkma nedenlerinden en önemlisi de Sazlıdere Barajı’nın tek başına “İstanbul’un 24 günlük su ihtiyacını karşılayabilmesi.”

KAÇAK DİYE SU BAĞLAMADI

CHP lideri Özgür Özel, 30 Nisan 2025’te, İmamoğlu’na özgürlük mitingini Başakşehir’de yaptı. Takvimler mayısı gösterdiğinde yeni bir gelişme yaşandı. İSKİ, Sazlıdere’deki TOKİ inşaatlarına kaçak yapı statüsünde olduğu gerekçesiyle su vermeyi reddetti ve yıkım kararı gönderdi.

Sazlıdere Köprüsü’nü saray müteahhidi Erman Ilıcak yapıyor. Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Uraloğlu ve Ilıcak, köprü inşaatının önünde bu pozu 2025’te verdi.

Yıkım emri gönderince gözaltına alındı

SÖZCÜ, İSKİ’nin yıkım kararını duyurduğu gün, İSKİ yöneticilerine operasyon düzenlendi ve “İhbar süresi dolunca zabıta ile birlikte yıkıma gideceğiz” diyen İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Taşdelen ve Genel Müdür Şafak Başa gözaltına alındı. Başa aylarca hapiste kaldıktan sonra geçen günlerde görevine iade edildi.

GEÇEN YIL YEŞİL OLAN BU BÖLGE ŞİMDİ BETON DERYASI

Sazlıdere Köprüsü’nün önündeki bu yeşil alan, bir yılda beton denizine döndü. Bölgede inşa edilen toplam konut sayısı 40 bini geçti. Konutların kaba inşaatı bitti, Kanal İstanbul’la ilgili olduğu belirtilen planlar 135 milyon metrekarelik alana yayıldı.

Evler 8 milyon TL

- 2025 sonuna kadar Kanal İstanbul bölgesinde 80 milyar liralık konut ihalesi yapıldı.

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, bu konutları ‘sosyal konut’ olarak savundu. Ancak konutlar daha bitmeden 7-8 milyon liraya satılık ilanlarına koyuldu.

- İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklu bulunduğu bu sürede, Kanal İstanbul bölgesindeki konutlar için Arapça reklamlar çekildiği, Arap televizyonları ve sosyal medya hesaplarında “İstanbul’daki yeni şehir” diye pazarlandığı görüldü.

Bakanlık: Sosyal konut Uzmanlar: Rant projesi

Çevre Bakanlığı inşaatların Kanal İstanbul için yapılmadığını, sosyal konut olarak TOKİ tarafından inşa edildiğini açıklasa da meslek odaları ve uzmanlar bu açıklamayı inandırıcı bulmadı: “Kağıt üstünde ne yazarsa yazsın Kanal İstanbul projesindeki amaç hasıl oldu. Biz baştan beri, ‘bu bir gayrimenkul projesidir, bir rant projesidir’ diyorduk ve sonuçta da öyle oldu. Kanal İstanbul bölgesi rezerv alanı ilan edildi. İstanbul’un deprem riskiyle mücadele için kullanılması gereken bir alandı. Öyle olmadı.”

Göl manzaralı evde bizi barındırmazlar

“Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi” olarak duyurulan inşaatlarla ilgili bölge halkı ise şunları söyledi:

“Bu konutlar tabii ki Kanal İstanbul planına göre yapılıyor. Kanal İstanbul yapılır mı? Yapılmaz mı? Onu devletimiz bilir. Ona ben bir şey diyemem. Bizim alt gelir grubu vatandaşımız da kanal yapıldığı zaman şöyle Kanal İstanbul manzaralı evlerde otursunlar. Hep zenginler lüks yerlerde oturacak değil, garibanlar da otursun.”

“Kanal İstanbul olursa biz zaten burada kalamayız. Onu düşünüyoruz. Yani bizi burada barındırmazlar diye düşünüyoruz.”

İhaleleri AKP’lilere dağıtıldı

TOKİ’nin Kanal İstanbul bölgesindeki inşaatlarının ihaleleri AKP’li isimlere dağıtıldı. Erdoğan’ın Pınarhisar Cezaevi’nden mektup yazdığı Burak Soylu, AKP Konya il yöneticisi Yusuf Ziya Kıymet, AKP Şanlıurfa milletvekili aday adayı Halil İbrahim Yılmaz, AKP Diyarbakır milletvekili aday adayı Eşref Keleş, AKP Kocaeli Kurucu İl Yöneticisi Macit Haldız, AKP Muş milletvekili aday adayı Mehmet Ballı gibi AKP’li isimlerin şirketleri aldı.