

Schengen bölgesine yapılacak seyahatlerde artık manuel pasaport kontrolleri geçmişte kalıyor. 10 Nisan 2026 itibarıyla devreye girecek EES (Entry/Exit System – Giriş/Çıkış Sistemi), sınır geçişlerini tamamen dijital hâle getiriyor. Bu sistemle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları dahil tüm AB dışı yolcuların, parmak izi ve biyometrik fotoğraf vermesi zorunlu hale geliyor.

Yeni uygulamanın, hem güvenliği artırmayı hem de sınır geçişlerindeki insan hatalarını minimuma indirmeyi hedefleniyor.

Manuel işlemlerin yavaşlığı ve hatalı kayıt riskini ortadan kaldıracak EES'nin, aynı zamanda Schengen bölgesine seyahat eden herkes için daha hızlı ve güvenli bir süreç sunması amaçlanıyor.

ESS SİSTEMİ NEDİR?

EES, manuel kontrollerdeki insan kaynaklı hataları ortadan kaldırmayı amaçlıyor.

Sistemin en dikkat çekici özellikleri şu şekilde:

Biyometrik Kayıt: Yolcuların parmak izleri ve yüz taramaları sisteme kaydedilecek.

Otomatik 90/180 Gün Takibi: 180 gün içinde 90 gün kalış kuralı sistem tarafından otomatik hesaplanacak. Kurala uymayanlar anında sınır birimlerine bildirilecek.

Verilerin 3 Yıl Saklanması: Biyometrik veriler üç yıl boyunca saklanacak, sonraki seyahatlerde işlemler hızlanacak.

Pasaporta Damga Olmayacak: Giriş-çıkış damgaları kaldırılarak pasaport sayfalarının dolması sorunu ortadan kalkacak.

ETIAS Entegrasyonu: EES, 2026 son çeyreğinde devreye girmesi beklenen ETIAS (Seyahat Ön Onay Sistemi) için temel veri kaynağı olacak.