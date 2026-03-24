Olay, saat 15.00 sıralarında Maslak Mahallesi’nde meydana geldi. 40 katlı binanın önünde bir kişinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, hayatını kaybeden kişinin 61 yaşındaki yapımcı Erol Köse olduğu ve 16’ncı kattan düştüğü belirlendi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Emniyet güçleri ve olay yeri inceleme ekipleri, Köse’nin düştüğü noktada ve ikamet ettiği dairede geniş çaplı çalışma yürüttü. Köse’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Elde edilen ilk bilgilere göre, ünlü yapımcının bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşadığı, maddi problemlerle mücadele ettiği ve son günlerde evinden dışarı çıkmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, olayın kaza mı yoksa intihar mı olduğu yönündeki incelemelerini sürdürüyor.

SEDA SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Erol Köse’nin vefat haberinin ardından, geçmişte mahkemeye de taşınan büyük polemikler yaşadığı Seda Sayan’dan açıklama geldi. "2. Sayfa" programına konuşan Sayan, Köse ile olan husumetine değinerek geçmişteki dargınlıklarını hatırlattı.

Sayan açıklamasında, "Benden özür dilemişti, affetmiştim ama çok beddua ettim zamanında. Ne diyeyim…" ifadelerini kullandı. Sayan’ın yıllar önce kendi programında Köse’ye yönelik, "Benim evladımı üzebilir misin? Ben onun tırnağına taş değdirir miyim?" şeklindeki sert sözleri de olayın ardından sosyal medyada yeniden gündeme geldi.