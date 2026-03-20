Magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden Seda Sayan, bu kez “çorap” çıkışıyla gündeme damga vurdu. Cengiz Semercioğlu’nun programına konuk olan Sayan, yıllardır tartışılan çorap konusuna dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

''ELİMDEN GELSE MAYOMUN ALTINA ÇORAP GİYERİM''

Programda Cengiz Semercioğlu’nun “Çorap meselesi devam ediyor mu?” sorusuna yanıt veren Seda Sayan, iddiasını sürdürdü.

“Ben çorap kadınıyım. Çorapsız bir yere gitmem. Elimden gelse mayomun, bikinimin altına bile giyerim” diyen Sayan, çorabı bir stil unsuru olarak gördüğünü vurguladı.

SÖZLERİNİN ARKASINDA DURDU

Daha önce de “Çorap bir kültürdür” sözleriyle gündem olan Seda Sayan, bu görüşünü yineledi. Hatta bu sözlerinin şarkılara konu olduğunu hatırlattı.

Sayan, Okan Bayülgen ile yaşadığı diyaloğu da anlatarak, “Bana ‘anane çorabı’ dedi ama dünyaca ünlü isimlere bakın” ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Beyoncé ve Rihanna örneğini vererek, çorabın stilin bir parçası olduğunu savundu.

''ÇORAPSIZ MİNİ ETEK ÇOK ÇİRKİN''

Seda Sayan’ın en çok konuşulan sözleri ise çorapsız kombinlere yönelik oldu.

“Ben çorapsız mini etekli bacak görmek istemiyorum. Çorabını giy. Çorapsız çıkma. Çok çirkin görünüyor” diyen Sayan, iddialı çıkışıyla yine magazin gündemini salladı.

Ünlü ismin bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, “çorap tartışması” yeniden alevlendi.