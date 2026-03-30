Arabesk müzik tutkunlarını heyecanlandıran görüntüler Sefo konserinde ortaya çıktı. Konser sırasında Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden Müslüm Gürses, hologram teknolojisiyle sahneye taşındı. ALKIŞ TUFANI OLDU Sahnedeki sürpriz anlarda Sefo ile Müslüm Gürses’in hologramı birlikte performans sergiledi. İkilinin düeti, konser alanındaki izleyicilerden büyük alkış aldı. İZLEYENLER DUYGUSALLAŞTI Teknolojinin sahne şovlarına kattığı yeni boyutu gözler önüne seren performans, özellikle arabesk severler için duygusal anlara sahne oldu. Konserde yaşanan bu özel an, sosyal medyada da kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.