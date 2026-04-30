Brezilya, gökyüzünü bir kale gibi koruyacak 600 milyon dolarlık yeni 'Demir Kubbe' sistemi için son imzaları atmış. Hindistan ile yaşanan 'yetersiz teknoloji' krizinin ardından İtalya ile el sıkışan Brezilya; drone, füze ve uçaklara karşı 'geçilemez' bir kalkan oluşturuyor.

Bölgenin en büyük askeri gücü olan Brezilya, savunma sanayiinde taşları yerinden oynatacak dev bir hamleye imza attı.

Dünyanın süper güçlerinin kullandığı sistemlere taş çıkartan, "geçilemez" olarak nitelendirilen yeni bir "Demir Kubbe" için düğmeye basıldı. 600 milyon dolarlık bu devasa sistem, gökyüzündeki tüm dengeleri değiştirmeye hazırlanıyor.

Brezilya ordusunun, daha önce görüştüğü Hindistan’ın Akash sistemini "yetersiz" bularak masadan kalktığı ve rotayı İtalya’ya kırdığı ortaya çıktı.

360 Derece Koruma: EMADS adı verilen bu yeni sistem, sadece uçakları değil; görünmez dronları ve seyir füzelerini bile saniyeler içinde imha edebiliyor.

Sırrı Füzelerde Saklı: 45 kilometre menzilli CAMM füzeleri sayesinde, şehir içinde veya sık ormanlarda bile radar izi bırakmadan 360 derece ateş açabiliyor.

Teknoloji Transferiyle "Görünmezlik" Geliyor

İtalya ile yapılan görüşmelerin sadece bir satın alma değil, dev bir teknoloji transferi olduğu anlaşıldı.

Yerli Radarlar Devrede: Brezilya’nın gururu Embraer tarafından üretilen 200 km menzilli radarlar, bu yeni sistemle entegre edilecek.

Kritik Eksiklik Giderildi: Yıllardır orta menzilli hava savunmasında boşluk yaşayan Brezilya ordusu, bu hamleyle Latin Amerika'da "dokunulmaz" lider konumuna yükseliyor.